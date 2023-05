Laigueglia, Vaccarezza incontra il neo sindaco Manfredi: "Sono sicuro che si impegnerà al massimo per fare un ottimo lavoro"

Nella mattinata odierna il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha fatto visita al neo sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi.

"Il primo cittadino mi ha accolto in compagnia di Lino Bersani e Giampaolo Giudice, che insieme a lui, hanno affrontato la sfida che li ha portati a far parte della nuova amministrazione comunale", spiega Vaccarezza.

"Alla sua prima esperienza, Giorgio Manfredi è un ex direttore di banca in pensione, che ha deciso di impegnarsi per la sua città".

"Sono venuto di persona a fargli i miei auguri, so che avrà molto da fare, ma sono anche sicuro che si impegnerà al massimo per fare un ottimo lavoro", conclude Vaccarezza.