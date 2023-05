Alassio, il ministro Valditara in visita al cantiere delle scuole "Ollandini": "Nuove strutture importanti per crescere e sviluppare la comunità" (FOTO e VIDEO)

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha fatto visita, nella giornata di ieri, al cantiere della nuova costruzione della scuola secondaria di primo grado "Ollandini" di Alassio.

Per l'occasione erano presenti oltre al sindaco Marco Melgrati e a diversi rappresentanti dell'amministrazione comunale anche il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Alassio, Sabina Poggio, insieme a una delegazione del personale e ad alcuni alunni dell'indirizzo musicale.

"La scuola come centro moltiplicatore dello sviluppo del territorio, l'apertura al territorio, il mettere a disposizione della collettività strutture per crescere e sviluppare la comunità è assolutamente importante" ha spiegato il ministro.

La nuova costruzione è stata resa possibile grazie al prezioso contributo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pari a 4 milioni e 250 mila euro. Un somma ottenuta attraverso la partecipazione al bando pubblico vinto dall'assessorato alle scuole, in sinergia con l'assessore alla Ragioneria Patrizia Mordente, che ha reperito i restanti fondi dal bilancio comunale necessari al completamento delle opere. L'opera prevede l’introduzione di spazi innovativi da destinare agli alunni e alla popolazione.

"A settembre i nostri ragazzi verranno a scuola qui - ha sottolineato il sindaco alassino Marco Melgrati - è questa la cosa più importante dopo tre anni di emigrazione grazie all'istituto dei Salesiani che ci ha accolto". Alle "Ollandini" è in programma l'ingresso di 280 bambini ed in futuro si potrà ad arrivare all'occupazione di venti aule.

A seguire, il ministro Valditara ha fatto tappa anche al "Giancardi–Galilei-Aicardi" per visitare i locali dell'istituto scolastico. Anche in questo caso è stato ricevuto dagli alunni, dal dirigente scolastico Massimo Salza e dal personale della struttura.

Sul futuro della scuola a livello nazionale è stato ribadito come dal prossimo giugno sarà al via un percorso di assunzione di circa 100 mila docenti, di cui 20 mila destinati al sostegno e con l'obbligo di rimanere in ruolo per almeno tre anni: "Dobbiamo rimettere al centro della società italiana il personale della scuola, dirigenti e docenti" ha concluso il ministro dell'Istruzione e del Merito.