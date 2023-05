Albenga, un coro di voci in sella alle moto sfila per dire “NO” alla violenza sulle donne (FOTO e VIDEO)

Un coro di voci stamani, domenica 21 maggio, ha sfilato ad Albenga in sella alle moto per dire NO alla violenza sulle donne. L’evento è stato organizzato dalle Centaure on the road, che si sono poi radunate in piazza Fabrizio De André per una piccola manifestazione, alla presenza dell’assessore Mauro Vannucci, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, e del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi, rappresentato della sua presidente Laura Dagnino e alcune volontarie.