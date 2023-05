Albenga, un gelato al gusto “La Romagnola” per aiutare gli alluvionati: dal Festival des Glaces l’iniziativa benefica

Un cono gelato al gusto “La Romagnola” per aiutare la Romagna e gli abitanti delle zone alluvionate in questi giorni: è l’iniziativa di Mirco Mastromarino e Laura Bonelli, titolari e maestri gelatieri della gelateria Festival des Glaces di Albenga.

Il ricavato della vendita dei coni gelato allo speciale gusto appositamente creato fino al 27 maggio sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana e alle iniziative che i volontari della pubblica assistenza riterranno opportune per aiutare i cittadini che attualmente versano in grave difficoltà a causa delle forti piogge che hanno seminato morte e distruzione.

“Siamo solidali con i nostri connazionali della Romagna. Anche noi albenganesi conosciamo le difficoltà dovute alle alluvioni, per questo abbiamo deciso di fare questo piccolo ma concreto gesto per aiutare chi in questo momento ha bisogno – spiegano Mirco e Laura - Non potendo essere presenti per aiutarli fisicamente, abbiamo pensato di realizzare questa piccola iniziativa mettendo a disposizione le nostre capacità artigianali. Abbiamo così creato il gusto ‘La Romagnola’, a base di squacquerone, il tipico formaggio morbido della zona, composta di pere, scaglie di noci e miele”.

Il sapore? Dolce e intenso, come la solidarietà.