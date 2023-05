Albenga, Distilo: "Bilancio consultivo approvato e tenuto in vita grazie al milione di euro di multe"

"Che brutta figura ha fatto l’amministrazione comunale ieri sera durante il Consiglio comunale con l’approvazione del consultivo 2022. Di fatto il bilancio del comune di Albenga è in pareggio grazie al milione di euro di multe fatte dai vigili a discapito dei cittadini". Cosi attacca Diego Distilo, esponente di Aria Nuova per Albenga e presidente del Consiglio comunale.

"Un consultivo che chiude un anno senza nessuna grande opera conclusa, né prevista per il 2023, se non la pista ciclabile che arriverà al ponte di Bastia, dal costo di 1.300 euro al mt. Un progetto che il sindaco Tomatis ha voluto realizzare per la sua passione per le biciclette".

"In Consiglio comunale si è notato un'amministrazione muta senza nessun intervento, forse perché anche i consiglieri provano un forte senso di imbarazzo, soprattutto quando gli è stato fatto presente che il progetto Engi costa il doppio degli anni passati per l’energia elettrica, circa un milione e seicentomila euro. Al fronte di una città al buio, con le nostre vie sempre più 'casa sicura per i malviventi'".

"Che brutta storia per la nostra città. Con un sindaco che alla domanda posta di una eventuale sua ricandidatura non ha avuto il coraggio di rispondere vista la forte contestazione presente in città. Non credo che nella storia di Albenga sia mai esistita un'amministrazione così incapace che pensa solo alle manifestazioni, spendendo 800 mila euro nel turismo e investendo nel bilancio 145 euro per i contributi economici, definiti dal primo cittadino nel suo intervento 'clienterali'".