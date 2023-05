Albenga, nati nel 1963: per i nuovi sessantenni, il 26 maggio è festa grande

Per i nati nel ’63 è un compleanno importante quello che cade nel 2023. Sessant’anni: un compleanno a cifra tonda che il comitato "Attaccati al Tram del '63" ha deciso di celebrare in grande stile: una festa di leva aperta a tutti i nati del ’63 aperta a ogni provenienza geografica.

“Sono parte del comitato che organizza le feste della nostra leva – spiega l’ingauno Carlo Alberto -. Siamo una leva piuttosto attiva e gaudente: sino al periodo Covid organizzavamo almeno un ritrovo all’anno, pur se in forma più contenuta di quelli, appunto, a cifra tonda”.

Ora, per la boa dei sessanta, venerdì 26 maggio sarà festa grande, organizzata in riva al mare, in un noto locale di Albenga riservato ad uso esclusivo dei festeggiati, che prevede un buffet enogastronomico, musica dal vivo, danze, giochi, premi (compresa l’estrazione a sorte di un viaggio per 2 persone) e diverse piccole sorprese riservate ai partecipanti.

“Abbiamo già moltissime adesioni con quota già pagata. Unico requisito, insindacabile – precisa Carlo -: per partecipare all’evento, l’anno di nascita deve coincidere con il 1963. Non sono consentire deroghe, né accompagnatrici o accompagnatori di altre annate”.

Come già in occasioni analoghe nel passato, gli organizzatori della festa accantoneranno parte della quota di partecipazione per destinarla a iniziative di beneficienza, alla ricerca medica e/o alla prevenzione. “Ci teniamo molto – spiega Carlo -, lo facciamo sempre e ne siamo particolarmente orgogliosi. In questa occasione, anche grazie al contributo di alcuni ‘sponsor’ che ci vogliono bene, crediamo di poter donare una cifra significativa, ma potremo quantificarla solo dopo la conclusione dell’evento, quando ne indicheremo anche la destinazione”.

Il comitato organizzatore "Attaccati al Tram del '63" è di Albenga. “Nel 2013, in occasione della festa dei 50 anni, i Fieui di Caruggi posarono una piastrella nel muretto ‘E ghe mettu a firma’ con il nostro logo. Ora siamo ‘gemellati’ con i nostri coetanei di Alassio, entrati a pieno titolo a far parte del ‘comitato’, ma la festa del 26 maggio è aperta a persone di ogni provenienza geografica, purché nati nel 1963”, conclude Carlo Alberto.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 3928231627.