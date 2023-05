Coldiretti, agricoltori e pescatori di nuovo insieme per animare la darsena di Genova a km0

Dopo una prima anticipazione lo scorso 21 aprile di quella che sarà l’offerta presente al Mercato coperto Campagna Amica di via del Campo (a Genova), venerdì 26 maggio il territorio torna protagonista delle serate genovesi grazie alla sua consolidata collaborazione con il Fish&DJs, affermato format culturale del capoluogo ligure, organizzato da diversi anni con successo al Mercato dei Pescatori della Darsena.

Oltre al classico mercato settimanale del venerdì (in programma a Calata Vignoso dalle 8:00 alle 13:00), la qualità dei prodotti Campagna Amica “diventa protagonista anche nelle serate della Darsena – spiega Chiara Ghisalberti, Coordinatrice regionale di Campagna Amica per la Liguria – dove, in collaborazione con Electropark e Forevergreen, a partire dalle 18:00 l’offerta food del Fish&DJs si amplia e apre ancor di più al territorio”.

Tornano le torte salate realizzate dalla nostra Azienda Agricola associata “Monterosato”, andate letteralmente a ruba il 21 aprile, che per l’occasione vanno ad affiancarsi ai classici coni di pesce fritto dei nostri pescatori.

“Gli agricoltori tutelano i territori, la salute del Pianeta Terra e il sostentamento delle popolazioni – spiegano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale – e anche i pescatori sono in prima linea ogni giorno per la difesa degli ecosistemi, la lotta al cambiamento climatico e l’inquinamento delle acque, oltre che come promotori di un turismo sempre più sostenibile. E lo sviluppo dei mercati di Campagna Amica, che viaggia di pari passo con il ruolo cardine di queste due figure professionali, ha consentito negli anni anche la creazione di quasi 40mila posti di lavoro”. Ma non solo: “Nei mercati contadini di Campagna Amica della nostra Liguria, così come in quelli di tutta Italia – continua Chiara Ghisalberti – è possibile vedere come il lavoro costante di produttori e produttrici permetta a tutti di conoscere produzioni e tradizioni culinarie del territorio che, pur rischiando di essere dimenticate con il tempo, sono state salvate grazie all’importante azione di recupero e mantenimento degli agricoltori”.

La Liguria è patria di eccellenze agroalimentari senza tempo, che continuano ad affascinare sia i nostri connazionali che gli stranieri, rendendo la nostra terra meta ambita da parte di turisti provenienti da tutto il mondo. Basti pensare che i cosiddetti tesori Made in Italy censiti ad oggi sono 5450: di questi, ben 300 sono liguri, tra cui possiamo annoverare anche 8 vini Doc e 4 Igt.