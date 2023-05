Quiliano, festa per i 100 anni di Paola Rebella: "Vera testimone delle tradizioni di Valleggia"

Una giornata di festa a Quiliano per i 100 anni di Paola Rebella. Ieri il sindaco Nicola Isetta ha portato i saluti dell’amministrazione comunale alla nuova centenaria.

Una donna forte, in salute, circondata dall’affetto dei famigliari tra cui i suoi 4 figli (Giancarlo, Giuseppe, Piergiorgio e Maria Teresa). Paola, la prima di 5 figli, è nata in località Gagliardi e poi da sposata nel 1948 è venuta a vivere a Tiassano. La sua famiglia ha sempre dedicato grande cura e attenzione alla cappella di via Immacolata Concezione a Tiassano, che ancora oggi in determinate occasioni apre le porte ai cittadini. Negli anni passati la centenaria ha lavorato nell’azienda agricola di famiglia che partecipava anche al mercato all’ingrosso delle piante a Genova. Ancora oggi l’azienda stessa si dedica alle piante da ornamento.

“E’ un grande piacere aver avuto l’occasione di incontrare la nostra centenaria e festeggiare insieme un così bel traguardo – commenta il sindaco - La signora Paola è una vera testimone delle tradizioni di Valleggia e del nostro Comune, nonché saggia custode delle storie della nostra comunità, questo si evince anche dalla grande cura che la nostra concittadina ha dedicato alla località di Tiassano. A Lei porgo ancora i più sinceri auguri”.