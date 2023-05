"Tutti i tombini portano al mare", raccolta di mozziconi sul lungomare Matteotti a Savona

Tutti i tombini portano al mare” è un evento organizzato da Assonautica Provinciale di Savona. Giovedì 25 maggio dalle ore 9 verrà effettuata una raccolta di mozziconi sul lungomare Matteotti.

"Verranno anche installate bottiglie portacenere nel percorso lato mare tra la sede di Assonautica e le Funivie. Necessari guanti, consigliate pinze per raccogliere. Si invitano i savonesi a partecipare - spiegano gli organizzatori - Quello dei mozziconi abbandonati è un problema gravissimo per l'ecosistema marino ma continua ad essere molto sottovalutato. Provate a rimproverare un fumatore che lascia cadere a terra un mozzicone di sigaretta oppure lo getta dal finestrino della macchina".

"La risposta sarà quasi sicuramente 'ma è solo una cicca!'. In troppi pensano che, solo perché si tratta di un piccolissimo rifiuto, buttandolo a terra non danneggeranno nessuno. Un proverbio dice 'tanti pochi fanno un tanto' e i proverbi hanno sempre un fondo di verità. In tutto il mondo si fumano ogni giorno più di 15 miliardi di sigarette. E' un numero così grande che non riusciamo neppure ad immaginare 15 miliardi di mozziconi".

"Tantissimi di questi mozziconi vengono gettati a terra semplicemente perché si è abituati a farlo, è un gesto “naturale” al quale sembra che nessuno dia importanza. I mozziconi buttati a terra finiscono nei tombini e da lì, attraverso i canali di scolo, prima o poi arriveranno al mare. Contengono tante sostanze velenose che provocano moltissimi danni all'ambiente marino, inoltre può capitare che i pesci li mangino scambiandoli per cibo e poi noi mangiamo i pesci. Se si parla di rifiuti che finiscono in mare normalmente si pensa alla plastica perché una bottiglietta o un sacchetto si vedono bene".

"Un mozzicone è piccolo e leggerissimo; dal marciapiede, spinto dal vento o spazzato via dall'acqua, finisce sul bordo della strada, entra nel primo tombino che incontra ed inizia il suo viaggio verso il mare. Bisogna cercare di convincere le persone a non buttare i mozziconi a terra, un portacenere da tasca costa solo due euro, meno di un gelato! Convinciamo chi vive vicino a noi a perdere l'abitudine di buttare a terra le cicche. E' ormai sicuro che i mozziconi di sigaretta, insieme alla plastica e agli altri rifiuti, stanno rovinando irrimediabilmente il mare. Bisogna agire e ciascuno di noi, che sia bambino o adulto, deve fare la sua parte", concludono da Assonautica.