Urologia, l'Asl cerca un medico anche tra i pensionati per tagliare le liste d'attesa

La carenza di specialisti è un problema che riguarda l'Asl2, ma soprattutto i pazienti, ormai da tempo. Senza medici non si riesce a dare risposte per visite e interventi e per certe specialità si riesce ad avere l'appuntamento per una visita, o un intervento non urgente, dopo mesi, cosa che costringe spesso i pazienti a rivolgersi al privato.

Le carenze di personale pesano anche sul reparto di Urologia dove l'Asl non è riuscita a trovare medici nemmeno facendo ricorso alle graduatorie di concorso in vigore. L'azienda sanitaria ha così deciso di rivolgersi a professionisti a contratto aprendo anche a medici in pensione. Nell'avviso pubblico dell'Asl2 la ricerca è aperta a medici specialisti urologi, anche pensionati, con un contratto libero-professionale, per un impegno orario di minimo 20 ore settimanali e massimo 38 ore settimanali. Il compenso previsto e compenso di 60 euro l'ora, specifica l'Asl2 "per lo svolgimento di attività professionale finalizzata all’abbattimento delle liste di attesa, presso la Struttura complessa di Urologia".