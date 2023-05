Finale, asfaltature in via Cappa: possibili disagi il 26 e 29 maggio

Due giorni di possibili disagi a Finalpia, in via Paolo Cappa (all'imbocco della salita della Sp45 che porta alle Manie) nelle giornate di venerdì 26 e lunedì 29 maggio, a causa delle lavorazioni per la riasfaltatura della strada dove negli scorsi mesi si è operato sui sottoservizi.

Gli operai della ditta incaricata provvederanno a scarificare e poi bitumare la strada. Per questo non è prevista alcuna chiusura della strada, dove saranno però possibili temporanee brevi interruzioni per permettere ai mezzi e ai lavoratori la rimozione e la stesa del nuovo manto.