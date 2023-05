Finale, gli studenti delle primarie a scuola di educazione stradale

Si svolgerà nella mattinata di venerdì 26 maggio, in piazza Vittorio Emanuele II, la giornata conclusiva del programma di educazione stradale rivolto ai bambini delle scuole primarie di Finale Ligure, promosso dall'amministrazione del sindaco Ugo Frascherelli.

Circa 400 i bambini che, insieme ai loro insegnanti, raggiungeranno la piazza a piedi o a bordo di autobus messi a disposizione dal comune, per apprendere giocando i temi della sicurezza sulla strada, quale migliore investimento per avere in futuro conducenti e pedoni diligenti e responsabili.

Contenuti e metodo formativo sono stati pianificati dalla direzione didattica con la polizia locale alla fine del 2022. Un percorso propedeutico all'avvio nei mesi successivi delle attività, attraverso una serie di incontri con gli studenti presso l’Auditorio del complesso monumentale di Santa Caterina, affrontando i temi della sicurezza che saranno ripresi in piazza Vittorio Emanuele II, coinvolgendo i bimbi anche in “esercitazioni pratiche”.

I giovani studenti, veri protagonisti dell'iniziativa, saranno affiancati dai loro insegnati, dagli agenti della polizia locale, dagli educatori Piero e Stefania con il loro staff, dai rappresentanti delle pubbliche assistenze finalesi e dalle associazioni di volontariato attive nell’ambito del soccorso pubblico.