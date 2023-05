La protezione civile dell'ANC Liguria in soccorso alle popolazioni dell'Emilia Romagna (FOTO)

A seguito della recente alluvione in Emilia-Romagna, domenica scorsa, attorno alle ore 2, è partita la prima squadra del Nucleo Regionale volontariato di Protezione civile “Liguria” dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

La squadra, composta da volontari di protezione civile delle sezioni liguri, è stata dislocata a Faenza. Il rientro è previsto per il prossimo 28 maggio quando verrà avvicendata da altre squadre sempre dell’A.N.C.

Capo squadra è Vittorio Ronco della sezione A.N.C. di Loano, già impiegato in diverse missioni di Protezione civile e ultimamente anche nella prima missione estera del Nucleo a Korczowa in Polonia, in ausilio dei rifugiati ucraini.

Gli altri componenti della gruppo, alloggiato alla Fiera di Faenza, sono Giuliano Albertoni della Sezione A.N.C. di Chiavari; Giorgio Allegri della Sezione A.N.C. di Sampierdarena; Roberto Basolo della Sezione A.N.C. di Varese Ligure; Vincenzo Noto della Sezione A.N.C. di Sestri Levante; Piero Rinaldi della Sezione A.N.C. di Busalla; Silvio Sanguineti della Sezione A.N.C. di Genova centro; Paolo Salerno della Sezione A.N.C. di Genova Rivarolo; Danila Traverso della Sezione A.N.C. di Genova centro.