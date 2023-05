Cairo Montenotte ha una nuova struttura turistica: l'agriturismo Cà Brichella

L'agriturismo è la naturale evoluzione dell'azienda agricola Ferrari, che da ormai vent'anni è protagonista nei mercati e nei negozi della Valbormida e dei dintorni, con i suoi formaggi di altissima qualità.

Quattro camere e due appartamenti immersi nel verde, per rilassarsi, riposarsi e godersi la natura in vacanza o dopo una giornata di lavoro, dotati di ambienti spaziosi e luminosi, posti auto, uno spazio esterno privato, insonorizzazione, wifi, dotazioni tecniche e tecnologiche all'avanguardia.

“Abbiamo scelto – spiega Gabriele Ferrari, titolare insieme alla compagna Cinzia – di seguire i principi della bioedilizia, per offrire ai nostri ospiti una sistemazione che fosse rispettosa dell'ambiente che ci circonda e allo stesso tempo accogliente e confortevole”. Il taglio del nastro, un piccolo ricevimento (a base di prodotti a chilometro zero, con grandi protagonisti i formaggi aziendali, e con la farinata appena sfornata della Belecauda), un omaggio per gli ospiti e la voglia di partire subito con questa nuova avventura. “Abbiamo fatto le cose con calma, nel modo migliore possibile – racconta Gabriele Ferrari – ma adesso siamo pronti ad accogliere chi sceglierà di venire da noi”. Cà Brichella si presenta come una struttura innovativa, un'ospitalità moderna e di qualità, in linea con la richiesta crescente di posti letto e di movimento turistico che ha interessato la Valbormida negli ultimi anni. “Del resto – chiosa Ferrari – siamo immersi nel verde, ma vicini a tutto. Da qui si raggiungono facilmente i borghi della Valbormida, le Langhe e il Monferrato, Savona e la Riviera; qui intorno si possono fare passeggiate ed escursioni bellissime, e per chi lo desidera mettiamo anche a disposizione delle biciclette”.

Agriturismo Cà Brichella si trova a Cairo Montenotte (Sv) in via Recoaro; tel. 347.2923920

Mail: info@cabrichella.it Sito: www.cabrichella.it