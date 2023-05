Finale, oltre 400 alunni delle scuole primarie in piazza a lezione di educazione stradale (FOTO)

Com'è equipaggiato un mezzo delle forze dell'ordine, com'è meglio predisporsi in strada quando si avvicina un mezzo dalle grandi dimensioni, come rispettare i segnali stradali. Ma anche imparare a differenziare i rifiuti.

Tra percorsi e attività, stamani gli oltre 400 giovani studenti dell'Istituto Comprensivo di Finale hanno portato a compimento il progetto di educazione alla legalità con focus specifico su quella stradale che ha visto impegnati Comune, Direzione Didattica, comando della Polizia Locale, pubbliche assistenze del territorio e anche educatori formati appositamente per questo tipo di iniziative.

I giovani studenti di tutti i plessi finalesi hanno potuto osservare da vicino le caratteristiche di un'auto della polizia, testare le proprie capacità di guida in bicicletta o monopattino insieme a istruttori e agenti, salire su di un mezzo pesante per rendersi conto della visibilità limitata nelle più immediate prossimità dello stesso, giocare e anche cantare.

"Un investimento per avere in futuro conducenti e pedoni diligenti e responsabili - spiegano in coro Amministrazione e Comando di polizia -. Un appuntamento questo che chiude il percorso avviato alla fine del 2022 radunando poi nei mesi successivi gli studenti in una serie di quattro incontri, avvenuti nell'auditorium Don Franco Destefanis di Finalborgo, affrontando i temi della sicurezza".