Manutenzione straordinaria del verde ad Albissola, verranno riqualificate le aiuole e piantumati nuovi alberi (FOTO)

In questi giorni l'assessorato al verde pubblico di Albissola Marina ha dato avvio ad una programmazione di manutenzioni straordinarie del verde comunale da completare prima dell'inizio della stagione turistica estiva.



Così il vice Sindaco e assessore al verde comunale Luigi Silvestro ha annunciato l'inizio di alcuni interventi di straordinaria manutenzione finalizzati principalmente alla riqualificazione di alcune aiuole, alla piantumazione complessiva di 9 nuove alberature e di una ottantina di nuovi arbusti oltre ad alcuni trattamenti fitosanitari sulle alberature di Viale Faraggiana.



Tra le lavorazioni più significative inserite in questa programmazione di interventi sul verde sono presenti: il restyling della grande aiuola posizionata sul lungomare degli Artisti all'altezza dei Bagni Lido. I lavori sono stati affidati all'azienda agricola Merengone che dovrà fornire e mettere a dimora 4 nuove alberature tra sugheri e olivi oltre alla fornitura e piantumazione di 72 esemplari di piante arbustive tra le quali camelie, strelitzia reginae, agapanthus bianco o blu, delle phormiun tenax e delle feijoia sellowiana.



Saranno inoltre rimosse alcune palmette della specie Chamaerops colpite da malattia, opportunamente revisionato l'impianto di irrigazione alle nuove piantumazioni e seminato il nuovo prato.



Nuove alberature: alla ditta Flli Rebella S.r.l. sono stati invece affidati i lavori per la fornitura e messa a dimora di 5 nuove essenze arboree comprensive di 4 alberelli di oleandro per Corso Bigliati dove sono stati appena ultimati i lavori di rifacimento di un tratto di marciapiede ed un esemplare di magnolia nuda in via Sansobbia. Le nuove alberature saranno tutte dotate di tutoraggio interrato per ancorare l'apparato radicale.



Trattamento di sanificazione per i peri da fiore di Viale Faraggiana: i 35 peri da fiore presenti lungo Viale Faraggiana sono colpiti da un'importante infestazione di afidi che potrebbe pregiudicarne la salute, quindi sempre la ditta Flli Rebella è stata incaricata di provvedere ad un adeguato intervento di sanificazione che prevede, attraverso una lancia nebulizzatrice, l'irrorazione delle relative chiome con un apposito prodotto fitosanitario utilizzabile in contesto urbano.



Intervento di miglioria di alcune aiuole del parcheggio in località Galaie: in questo caso le lavorazioni necessarie sono affidate alla ditta Evergreen di Giorgio Borreani e prevedono la sostituzione dei teli pacciamanti degradati presenti in alcune aiuole, la stesura di ciottolato di fiume e la messa a dimora di una decina di piante arbustive ad integrazione delle bordure esistenti;



Infine la ditta Tecno Verde snc è stata incaricata dello sfalcio erba del campo "Poverelle": l'operazione di manutenzione propedeutica e necessaria per la consueta oramai quasi prossima destinazione dell'area come parcheggio stagionale estivo.