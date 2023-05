Ponte del 2 giugno e mondiali di mountain-bike: a Finale scatta un "piano traffico"

Da un lato la formidabile vetrina offerta da un appuntamento di portata mondiale nel calendario ciclistico internazionale. Dall'altra le fisiologiche difficoltà che, in una terra morfologicamente complicata come la nostra Liguria, nascono quando le presenze sul territorio aumentano a dismisura.

Sarà così un inizio di giugno vivace quello che vivranno Finale Ligure e il Finalese, dove andrà in scena la Coppa del Mondo di Ciclismo con le specialità dell'Enduro e del Cross-Country.

I vari eventi sono previsti dall'1 al 4 giugno. In quelle dati la viabilità cittadina subirà diverse modifiche. In quegli stessi giorni i parcheggi sulla Val Pora, nei pressi di Porta Testa, non saranno disponibili; nella sola giornata di domenica 4 invece, giornata della "Marathon", verrà sospesa la circolazione su via Fiume dalle 11 alle 17, su via delle Ville dalle 11 alle 16.30, in Valle di Montesordo dalle 11.30 alle 16.30 e su via Romana dalle 11.40 alle 17.

Per quanto concerne i parcheggi, a parziale ristoro dei divieti per i residenti saranno aperti lo spazio tra la palestra e l'x colonia Rivetti (conosciuto come "campetto blu") e il parcheggio sterrato vicino al palasport.

Inoltre, insieme a Tpl Linea, sarà attivato un servizio gratuito di navette: da giovedì 1 a sabato 3 giugno previste tre corse giornaliere in partenza dalla Stazione FF.SS. per Finalborgo nella fascia oraria 16-23; domenica 4 giugno le corse saranno quattro (orari indicativi 7.00-11.00-15.00-21.00).

"Ospitare e organizzare questo evento comporterà disagi per chi nei luoghi attraversati vive, lavora e di questo mi scuso" afferma il primo cittadino finalese Ugo Frascherelli.

"Sono consapevole che il ponte del 2 giugno non sarebbe il periodo più indicato per ospitare un evento di tale portata - spiega il sindaco - ma la scelta è stata fatta dalla Federazione Internazionale di Ciclismo (UCI) e, data l'importanza per la promozione del nostro territorio, abbiamo ritenuto comunque opportuno accettare". Sono infatti previsti "atleti da tutto il mondo, televisioni e milioni di contatti".