Eloquente 2023, finale a Spotorno: 4 studenti in gara

Oggi, venerdì 26 maggio, alle ore 15 presso la sala consiliare del comune di Spotorno, si sfideranno per il titolo di Eloquente dell’anno 2023 gli studenti risultati vincitori nelle selezioni svolte a Spotorno, Mondovì e Cuneo, sotto l’egida dei rispettivi Lions Club di riferimento.

Sarà una giornata intensa come le precedenti (questa è la XIXa edizione a livello distrettuale, XX per il Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio che la organizzò per la prima volta 20 anni fa facendola crescere al punto che divenne una attività svolta in altre realtà territoriali liguri e piemontesi.

L’attività gode del patrocinio del comune di Spotorno e del Governatore del Distretto Lions 108ia3, Claudio Sabattini, recentemente eletto alla carica di Presidente del Consiglio dei Governatori.

Saranno presento il Governatore Claudio Sabattini, il 1°vice Oscar Bielli, recentemente eletto Governatore Distrettuale per il prossimo anno sociale, il 2° vice Vincenzo Benza eletto 1é Vice per il prossimo anno sociale, il segretario Distrettuale Gigi Amorosa, il Past Governatore Paola Launo responsabile distrettuale delle attività giovanili, il Past Governatore Franco Maria Zunino che volle fortemente trasformare questa attività realizzata per la prima volta dal Club Spotornese sotto le indicazione del Referente per questa iniziativa Antonio Rovere, sempre confermato nell’incarico a libello di club e distrettuale.

Saranno in gara per il savonese 4 studenti del Liceo Scientifico Orazio Grassi (due classificati ex aequo) e tre studenti selezionati dai colleghi monregalesi e cuneesi.