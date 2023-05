Marina di Varazze, successo per la match race organizzata dallo Studio Legale Gobbi Negro Piazza & Partners e Azimut Investimenti (FOTO e VIDEO)

Si è svolta oggi al Marina di Varazze la veleggiata di flotta che ha coinvolto clienti e amici dello Studio Legale Gobbi Negro Piazza & Partners SpA di Savona, organizzatore dell’evento che ha celebrato quest’anno la sua seconda edizione.

Tutto è cominciato nel 2019 con una prima uscita in mare a bordo di uno Swan di 60 piedi, quando i membri dello studio hanno scelto di pensare “oltre” il loro core business e immaginare qualcosa in più, che trasportasse la propria clientela all’interno di un mondo più grande e diversificato. Il lavoro prima di tutto, inteso nella sua veste più nobile e tradizionale ma anche voglia di emozioni.

“Vogliamo regalare ai nostri clienti, partner e amici dei momenti di piacere: occasioni durante le quali il blazer si lascia a casa, le scarpe in banchina e i cellulari in tasca. Vogliamo momenti di condivisione, dinamismo e spensieratezza per tornare l’indomani ai nostri impegni, più motivati e determinati”. Queste le parole di Giorgio Gobbi, figlio di Roberto Gobbi fondatore dello studio che dal 2012 ha visto con soddisfazione ampliare la propria attività da Savona a Roma e Milano. E così tutti di nuovo in mare per una nuova veleggiata, nel 2022, una vera e propria Match Race tra 2 imbarcazioni; sebbene la natura amatoriale dell’iniziativa, la giornata si era dimostrata competitiva oltre ogni aspettativa e l’entusiasmo talmente travolgente da segnare l’inizio di una bella tradizione.

Quello delle veleggiate dello Studio Legale Gobbi Negro Piazza & Partners SpA, che quest’anno hanno visto partire l’edizione “N°2”a conferma del leit motive dello Studio, che vanta oggi un vero e proprio calendario annuale - denominato “Circus” - degli appuntamenti che esulano dall’ordinario. Un calendario piuttosto nutrito di date per la propria clientela, che spaziano dal mare alla montagna, allo sport, senza trascurare rendez-vous votati al luxury lifestyle ai quali aderiscono partner di eccellenza. Tra questi V Marine, Official Dealer Azimut Yachts e Pirelli Speedboats, azienda che da ormai quasi un decennio dice la sua non solo nella nautica main esclusive kermesse “di contorno” – i Rendez-V Marine- sempre ben accolte e partecipate.

“Ma non solo aziende di mare, con noi anche gli amici dell’azienda Albarello srl con i quali portiamo avanti, con il vento in poppa, con orgoglio e passione, questo progetto di amicizia, business e sport”.

Ma scopriamo qualcosa in più della competizione velistica avvincente andata in scena quest'oggi! Si è svolta come detto al Marina di Varazze, quartier generale dell’evento, in modalità “Veleggiata di flotta”, a bordo di 7 imbarcazioni monotipo di circa 43 piedi -per un totale di 60 partecipanti - con l’ausilio di skipper professionisti, tra i quali nomi illustri del mondo velico, come quello di Andrea Henriquet, medaglia d’oro FIV, campione del mondo e protagonista del giro del mondo e in suo socio esperto velista Ugo Musso, a coordinare l’uscita in mare. Al seguito degli yacht un nuovissimo Pirelli 50, maxi rib performante e lussuoso messo a disposizione da V Marine che, nel corso dell’aperitivo di fine evento, ha offerto ai partecipanti anche una esclusiva visita a porte chiuse a bordo degli Azimut Yachts ormeggiati presso il Marina di Varazze.