Consulta del Priamar inoperativa da tempo: interpellanza dei consiglieri Arecco e Giusto

La Consulta del Priamar è un organismo nato durante l'amministrazione Berruti, con funzioni consultive su tutte le questioni legate alla fortezza, ma, secondo Arecco, "fino ad oggi, le associazioni culturali del territorio, che dovrebbero fornire all'Amministrazione i nominativi dei candidati da designare, non sono state ancora contattate ufficialmente dal Comune di Savona". I consiglieri Arecco e Giusto chiedono quindi se la giunta prevede di avviare l'operatività della Consulta del Priamar, oppure, nel caso di risposta negativa, di conoscere le motivazioni. Secondo indiscrezioni, l'amministrazione Russo non avrebbe intenzione di rinnovare la consulta perché vorrebbe creare una consulta culturale più ampia, coinvolgendo più soggetti.

I consiglieri di opposizione richiedono anche chiarimenti sulla fortezza e sul masterplan del Priamar che la giunta intende adottare per successivamente richiedere fondi europei e regionali FESR per finanziare gli interventi. "Chiediamo di ricevere informazioni, almeno in via generale, durante il Consiglio comunale", affermano Arecco e Giusto, "riguardo alla natura della progettualità finora predisposta e di sapere se tale pratica verrà o meno presentata e illustrata nei dettagli alla seconda commissione consiliare, eventualmente con la presenza dei progettisti incaricati".