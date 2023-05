Stella, auto cappottata a Stella Santa Giustina sull'SP542: due codici gialli in ospedale

E' stato lanciato l'allarme per due incidenti avvenuti a Stella sulla Sp542 e in via del Cristo ad Albenga.

Due auto per cause ancora da accertare si sarebbero cappottate.

Sul posto sono giunti i militi dell'emergenza sanitaria, l'automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Fortunatamente non destano particolare preoccupazione la condizione dei due feriti nell'incidente di Stella che sono stati trasportati da due ambulanze della Croce Rossa locale e della Croce Bianca di Pontinvrea in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Nessun ferito ad Albenga.