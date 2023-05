Camion perde olio su un tratto di Aurelia a Varazze: chiuso momentaneamente il traffico (FOTO)

"A causa di uno sversamento d'olio da parte di un veicolo il tratto di Via Santa Caterina (via Aurelia) tra piazza Dante ed il bivio per San Domenico è interdetto alla circolazione in entrambe le direzioni di marcia".

Ad annunciare la chiusura del tratto varazzino il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici.

"Sarà necessario utilizzare via Baglietto fino a quando non sarà risolto il problema. Le operazioni di bonifica sono già in corso, sul posto gli agenti della Polizia Locale per regolare la viabilità" conclude il primo cittadino varazzino.