Maxi tamponamento in A10 tra Spotorno e Feglino: nell'incidente coinvolti quattro veicoli, sei feriti compresi due bambini

Mattinata di disagi sull'autostrada A10, dove un incidente ha coinvolto quattro veicoli nel tratto compreso tra Spotorno e Orco Feglino, al chilometro 58+800, poco dopo le 9.

Nonostante la consistenza del tamponamento, fortunatamente non si sono registrate conseguenze gravi per gli occupanti dei mezzi. Le sei persone rimaste ferite, tra cui anche due bambini, sono state trasportate per accertamenti e per le cure del caso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto è stato necessario l’intervento di più squadre di soccorso: tre ambulanze della Croce Rossa di Savona, della Croce Bianca di Spotorno e della Croce Rossa di Vado Ligure, oltre all'automedica del 118 e ai Vigili del fuoco.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, già congestionata per l'intenso traffico del fine settimana. Lunghe code si sono formate lungo l'A10, con circa 18 chilometri tra Savona e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia e ulteriori rallentamenti tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova.

Disagi anche sulla viabilità alternativa: traffico in difficoltà lungo l'Aurelia e sulle strade secondarie, utilizzate per aggirare il blocco autostradale.