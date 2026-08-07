A6 Torino-Savona, modifiche al traffico verso il mare: cantieri al viadotto Sopranda e stop ai tir ad Altare

Autostrada dei Fiori, concessionaria della A6 Torino-Savona, ha comunicato alcune modifiche al programma di apertura al traffico nel tratto compreso tra il chilometro 118 e il chilometro 122 in direzione Savona. A causa di criticità operativo-logistiche che hanno determinato un ritardo nell'esecuzione dei lavori sul viadotto Sopranda, da oggi e fino alle ore 14.00 di giovedì 13 agosto 2026 la presenza di due corsie nel senso di marcia prevalente tra Altare e Savona sarà garantita soltanto in specifiche fasce orarie.

Nel dettaglio, il doppio binario di marcia verso il mare sarà attivo dalle ore 16.00 alle 22.00 di venerdì 7 agosto 2026, dalle ore 7.00 alle 13.00 di sabato 8 agosto 2026 e dalle ore 13.00 alle 22.00 di domenica 9 agosto 2026. In tutte queste finestre temporali verrà inoltre istituita l'uscita obbligatoria al casello di Altare in direzione Savona per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate.

La situazione tornerà alla normalità a partire dalle ore 14.00 di giovedì 13 agosto 2026 e fino alle ore 12.00 di lunedì 17 agosto 2026, periodo in cui torneranno a essere garantite senza limitazioni due corsie nella direzione di traffico prevalente lungo tutta la tratta interessata.