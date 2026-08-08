Carne, salumi e cibo rubati al supermercato in cambio della droga: 35enne denunciato a Savona

E' stato denunciato dalla Polizia di Stato, con l'accusa di furto aggravato continuato, un 35enne di origini albanesi, con precedenti, ritenuto responsabile di

L'uomo, che gravitava nell'ambiente del consumo di stupefacenti, aveva attirato l'attenzione degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Savona, impegnati nel monitoraggio di alcune piazze di spaccio cittadine. Nel corso dei servizi, gli investigatori lo avevano infatti notato più volte aggirarsi per le vie del centro con buste della spesa riconducibili a un supermercato, per poi dirigersi verso i luoghi abitualmente frequentati da persone dedite al consumo di droga.

Una circostanza che ha insospettito gli operatori, spingendoli ad avviare un'attività mirata di osservazione per chiarire l'origine della merce trasportata dall'uomo. E così le indagini, sviluppate anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire nel dettaglio le condotte contestate.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, l'uomo si sarebbe reso responsabile, in più occasioni, di furti all'interno di un supermercato IN's del centro cittadino, portando via soprattutto generi alimentari di valore, come carne e salumi.

La merce sottratta veniva poi utilizzata dal trentacinquenne per procurarsi la sostanza stupefacente di cui faceva uso, cedendola come corrispettivo per l'acquisto della droga.

Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato denunciato con l'accusa di furto aggravato continuato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.