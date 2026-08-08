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Cronaca | 08 agosto 2026, 15:47

Scontro tra un'auto e una moto a Celle: in due sbalzati in una riva, trasportati in ospedale (FOTO)

L'incidente in via Narichetti. 4 i feriti. Intervento dei vigili del fuoco, automedica, ambulanze e polizia locale

Uno scontro tra un'auto e una moto con il conducente e il passeggero che sono stati catapultato in una riva sottostante alla strada.

Il sinistro si è verificato in via Narichetti nella frazione di Pecorile sulle alture tra Celle Ligure e Albisola Superiore ed immediato è stato l'intervento dei soccorsi.

A causa di un incidente che si è verificato in autostrada il traffico si è riservato in parte nella strada alternativa dell'entroterra cellese e da lì i due mezzi sono venuti a contatto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di recuperare le due persone ferite che sono state poi stabilizzate dal personale del 118 e trasportate all'ospedale San Paolo in codice giallo da due ambulanze della Croce d'Oro di Albissola e della Croce Verde di Varazze.  Altre due persone sono state accompagnate sempre nel nosocomio savonese con lievi ferite dai mezzi della Croce albissolese e della Croce Verde.

La polizia locale di Celle si è occupata di rilevare l'incidente e di dirigere il traffico supportati dai colleghi di Albisola che hanno dovuto deviare la viabilità bloccata per qualche ora in quel tratto.

Redazione

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