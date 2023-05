Tpl Linea piange la scomparsa dell’amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso

Cordoglio e grande commozione in Tpl Linea per la prematura scomparsa dell’attuale amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso: ieri, nel giorno del decesso, sgomento e silenzio per la tragedia che ha scosso l’azienda di trasporto savonese.

Un lutto al quale partecipano tutti i dipendenti e i lavoratori di Tpl Linea, oltre alla presidente Simona Sacone con la quale Giovanni Ferrari Barusso aveva condiviso in prima linea questo mandato gestionale, affrontando a testa alta prima l’emergenza Covid e in seguito la crisi energetica che ha colpito il settore del trasporto pubblico locale.

Prima come direttore generale e in seguito come amministratore delegato di Tpl Linea è riuscito in un contesto complicato a programmare importanti interventi e progetti operativi per l’azienda.

Giovanni Ferrari Barusso era conosciuto e apprezzato come avvocato e amministratore tra i vertici istituzionali della provincia, autorità civili e militari, oltre che dalle associazioni di categoria del territorio.

Durante i suoi incarichi in Tpl Linea si è impegnato per consolidare il rapporto e il confronto operativo con tutti i dipendenti dei vari settori aziendali.