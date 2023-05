Giusvalla, un ecocardiografo portatile da affidare al medico del paese: via alla raccolta fondi

Una raccolta fondi per acquistare ecocardiografo portatile da affidare al medico del paese, il dottor Davide Santinelli, che lo utilizzerà sia nello studio medico, sia presso i pazienti.

Questa l'iniziativa messa in campo dalla Croce Bianca di Giusvalla, in accordo con il dottore: "Si tratta di un'apparecchiatura molto utile per aumentare, notevolmente, l’efficacia nella valutazione delle condizioni del paziente da parte del medico", spiegano dalla pubblica assistenza.

Il dottor Santinelli riceverà l’apparecchiatura in comodato d’uso gratuito. La manutenzione, nonché le verifiche annuali, saranno a carico della Croce Bianca.

Il costo iniziale dell’ecografo, corredato delle dotazioni base, è di circa 15 mila euro. Coloro interessati all'iniziativa potranno versare il proprio contributo, direttamente alla Croce Bianca Giusvalla, oppure presso gli esercizi pubblici che espongono il manifesto dell'iniziativa.

"Verrà rilasciata una ricevuta individuale nominativa. Al termine della sottoscrizione, verranno pubblicati, sia l’importo totale raccolto, sia gli elenchi nominativi degli aderenti. Sarà possibile, per ognuno, verificare che il proprio contributo sia stato correttamente elencato", aggiungono dalla Croce Bianca.

"Sperando di incontrare l’approvazione e l’adesione di molte persone, sottolineiamo che aiutando il dottor Santinelli nel suo lavoro, aiutiamo noi stessi", concludono dalla Croce Bianca.

"Una nobile iniziativa utile per il territorio - commenta il sindaco Marco Perrone - A nome dell'amministrazione ringrazio la Croce Bianca di Giusvalla, sempre presente in aiuto alla comunità. Grazie anche al dottore Santinelli per quanto sta facendo per il nostro paese".