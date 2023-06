Mondiale Tornianti in Tour, in Piazza Sisto a Savona è tempo di grandi sfide al tornio (FOTO E VIDEO)

I più famosi maestri vasai ceramisti provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, si sfidano nella realizzazione in tempo reale delle proprie creazioni artistiche.

Questo lo scenario che si può vedere oggi in Piazza Sisto a Savona per il Mondiale Tornianti in Tour organizzato nella 4 giorni del Festival della Maiolica, con veri e propri duelli al tornio divisi in più batterie con l'argilla vero protagonista.

Nella prova tecnica gli artigiani devono riprodurre fedelmente 2 oggetti identici ai campioni proposti (ciotola più alta e cilindro più alto), in un tempo dato; la prova dell’esteta nella quale gli artigiani devono realizzare un oggetto con fantasia e creatività con al centro come tematica le vele; la prova bendata, che si svolgerà questo pomeriggio dalle 18.00).

Una giuria tecnica composta da tornianti esperti valuterà le abilità dei partecipanti, mentre un’altra giuria darà il proprio parere sulla bellezza delle ceramiche realizzate.

A vincere saranno i primi, i secondi e i terzi classificati della prova tecnica (3 premi per i tornianti uomini e 3 premi per le tornianti donne), il primo della gara di estetica e il primo della sfida bendati.

Ad aggiudicarsi l'edizione 2018 a Montelupo Fiorentino e a Faenza era stato il ceramista cellese Marcello Mannuzza che anche oggi è in gara, così come il figlio Andrea.

Il Mondial Tornianti in Tour si svolge a partire dal 2017 ed è una manifestazione itinerante in Italia tra le Città di Antica Tradizione Ceramica socie di AiCC, che fa “viaggiare” l’idea del Mondial Tornianti faentino. Ogni edizione del Mondial Tornianti in Tour ha un suo regolamento e degli elementi specifici per la competizione. Il Mondial Tornianti, storica manifestazione di Faenza, continuerà ad essere svolto a Faenza con cadenza biennale, durante l’evento Argillà Italia.