Savona, le ragazze del gruppo Scout ripuliscono i sentieri alla Conca Verde: ripristinati anche gli scoli d'acqua (FOTO)

Nel pomeriggio di ieri, la squadriglia Aquile (tutta al femminile) del gruppo Scout Savona 7^, ha aiutato a sistemare i tratti iniziali dei sentieri ForteAngeli e Fontanassa.

Utilizzando zappe, rastrelli, cesoie, soffiatore e decespugliatore hanno ripulito i sentieri dalla vegetazione e dalle pietre, ripristinando anche gli scoli per l’acqua.

"Bikers, runners, camminatori, cacciatori, giocatori di guerra simulata ed in generale tutti i frequentatori della Conca Verde non potete che ringraziare queste giovani volenterose e prendere esempio. Buon divertimento in Konca" dicono dalla pagina Facebook Konca Verde Ride Experience.

Nei giorni scorsi era stato lanciato l'allarme per l'inagibilità della Fontanassa Trail.

"Si può percorrere il trail fino alla strada sterrata, il tratto che chiamiamo Fontanassino. Nella seconda parte poco dopo la sterrata c’è questa auto abbandonata. Fino a nuovo avviso siete pregati di non percorrere quel tratto di trail - hanno continuato sul noto social pubblicando le foto del veicolo abbandonato- Le autorità competenti provvederanno ad occuparsene. Noi continuiamo a segnalare l’abbandono di spazzatura per sensibilizzare Savona a preservare il comprensorio da atti di questo genere. La nostra ambizione è riuscire a valorizzare e a proteggere il territorio e a farne un buon uso. Outdoor per tutti".