Toirano aderisce alla Disability Card

Con deliberazione di G.C. n. 59 del 20/05/2022 il comune di Toirano ha aderito alla convenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi art. 6 del D.P.C.M. 06/11/2020 (European Disability Card) per consentire ai possessori di tale card e ad un accompagnatore, di accedere gratuitamente alle strutture comunali.

La stipula della convenzione in argomento si è perfezionata definitivamente il 27/04/2023, con la firma del Cons. Antonio Caponetto, capo ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, della Presidenza del Consiglio dei Ministri (il Sindaco di Toirano l'aveva sottoscritta il 21/03/2023).

La Carta Europea della Disabilità è il documento in formato tessera che permette alle persone con disabilità di accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a tariffe agevolate, rientra all’interno del progetto europeo “EU Disability Card” che ha come obiettivo il mutuo riconoscimento della condizione di disabilità fra i paesi aderenti.

Quindi per certificare la propria condizione di disabilità, a seguito dell’avvenuto riconoscimento ed accertamento da parte delle commissioni competenti, basterà esibire la Carta Europea della Disabilità e permettere la lettura del relativo QR Code all’operatore incaricato attraverso uno smartphone dotato di fotocamera e collegamento ad internet.

Dal 22 febbraio 2022, l’INPS rende possibile richiedere sul proprio sito la Disability Card, effettuando l’accesso tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

“Il comune di Toirano è storicamente sempre attento alle tematiche dell’inclusione nella vita sociale della comunità toiranese e alle pari opportunità. Appena si è presentata la possibilità di sottoscrivere questo servizio lo abbiamo fatto, forse come prima amministrazione del territorio savonese. Oltre alla sottoscrizione, non sono mancati, e sono in programma interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla creazione di spazi ricreativi volti all’inclusione”, commenta il sindaco Giuseppe De Fezza.

“I possessori della Disability Card potranno accedere gratuitamente sia alle grotte di Toirano (solo se le condizioni fisiche dei titolari della card lo consentano, in funzione del tipo di disabilità posseduta, data la natura del percorso di visita), sia al Museo Etnografico della Val Varatella. Sarà comunque nostra cura migliorare sempre di più la vivibilità di chi possiede una disabilità. L’anno scorso abbiamo acquistato un gioco per bambini, inserito nel Parco Rosciano e siamo in procinto di realizzare un parco dedicato allo sport, ove sarà installato un attrezzo che potrà essere utilizzato anche dai portatori di handicapp”, aggiunge il vice sindaco con delega alle Politiche sociali Denise Aicadi.

I possessori della Disability Card potranno, inoltre, usufruire di sconti negli esercizi commerciali e nei Bed and Breakfast di Toirano, gli esercenti che aderiranno riceveranno da parte dell’Amministrazione comunale un adesivo da apporre all’interno del locale.

La durata della convenzione è di un anno dalla data di sottoscrizione (27/04/2023). Essa si intende tacitamente rinnovata per la medesima durata qualora non venga comunicata disdetta scritta almeno trenta giorni prima della sua scadenza.