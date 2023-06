Processo Tirreno Power, le richieste del Pm: 3 anni e 6 mesi per 24 dirigenti ed ex dirigenti

3 anni e 6 mesi per 24 imputati e un'assoluzione.

Questa la richiesta a conclusione di una articolata requisitoria durata più di 5 ore, del Pubblico Ministero Elisa Milocco in merito al processo legato alla centrale Tirreno Power.

La Procura aveva sequestrato i gruppi a carbone nel 2014 e ventisei persone tra manager ed ex manager dell'azienda erano stati rinviati a giudizio per disastro ambientale e sanitario colposo.

"Parliamo di disastro, c'era un pericolo di grandi dimensioni. Tirreno Power gestiva un'attività pericolosa, erano ampiamente nocivi gli effetti del carbone e non si è curata di limitare il più possibile le emissioni" ha detto il Pm.

Non sono state ammesse le attenuanti generiche ed è stata richiesta l'assoluzione per l'ex consigliere d'amministrazione Jacques Hugè per non aver commesso il fatto.

E' stata richiesta la condanna per Giovanni Gosio, direttore generale dal 2003 al 2014; Massimo Orlandi, presidente del Cda in diversi periodi nonché membro del Comitato di Gestione; Mario Molinari, Andrea Mezzogori, Denis Lohest, Adolfo Spaziani, Jean-Francois Louis Yves Carriere, Pietro Musolesi, consiglieri d’amministrazione; Mario Franco Leone, presidente del «Da» tra il 2010 e il 2014; Giovanni Chiura, Aldo Chiarini, Olivier Pierre Dominique Jacquier, Agostino Scornajenchi, Alberto Bigi, Pascal Renaud, Giuseppe Gatti, Luca Camerano e Charles Jean Hertoghe, consiglieri d’amministrazione e membri del Comitato di gestione negli ultimi anni; Ugo Mattoni, direttore della Direzione Energy Management dal 2004 al 2014; Pasquale D’Elia, capo centrale dal dicembre 2005 al 2014; Maurizio Prelati, direttore della Direzione Produzione dal 2008 al 2014; Andrea De Vito, direttore della Direzione Amministrazione Finanza dal 2007 al 2014; Guido Guelfi, direttore della Direzione Ingegneria dal 2004 al 2014; Claudio Ravetta, direttore Produzione dal 2004 al 2008 e vice direttore generale dal 2008.

"Il gestore aveva un onere di informarsi, l'inquinamento era pericoloso e bisognava ridurlo il più possibile - ha proseguito il Pubblico Ministero - Il rischio era ampiamente assodato, il gestore ha ignorato gli specifici segni di allarme degli enti locali, c'è stata una totale trascuratezza, una scarsa trasparenza sia della gestione societaria che della pubblica amministrazione".

"Tutta l'attività di Tirreno Power è stata fatta per massimizzare i profitti e contenere i costi. Fino al 2013 ha sfruttato tutti i gruppi a carbone, a fine vita e la centrale era destinata alla chiusura, non c'erano i presupposti per la prosecuzione dell'attività. Ha causato tuttò ciò un pregiudizio all'ambiente e alla salute - ha continuato il Sostituto Procuratore della Repubblica che ha illustrato alcuni numeri - Tra il 2003 e il 2012 ogni anno è stato bruciato circa un milione e mezzo di tonnellate di carbone, nello stesso periodo le tonnellate di SO2 prodotte sono state oltre 52mila, di queste il 40% erano evitabili".