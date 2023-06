ContactSkin: i vantaggi di questa protesi di capelli

La protesi per capelli ContactSkin è la soluzione ideale per chi lotta contro la calvizie e la perdita dei capelli. Offre un risultato naturale, poiché è meno invasiva rispetto ad altre soluzioni e offre una maggiore flessibilità e sicurezza. Con la giusta cura, la protesi per capelli può durare a lungo e aiutare le persone a riacquistare la fiducia in se stessi, nonché a sentirsi di nuovo a proprio agio con la propria immagine.

ContactSkin è una membrana sottile, quasi invisibile, capace di adattarsi allo scalpo senza che si noti la differenza. Non a caso, è progettata per non riflettere la luce artificiale, né tantomeno brillare in situazioni di illuminazione forte. Ciò permette un travestimento in grado di confondere l’occhio e di apparire come una superficie capillare qualsiasi, perciò perfettamente mimetizzabile.

Inoltre, la protesi si applica in due ore e la composizione di capelli naturali richiede il normale lavaggio e le soluzioni di styling preferite. Ma soprattutto si adatta a qualsiasi esigenza di copertura grazie alla sua aderenza. Difatti, ContactSkin è stata studiata per essere dermocompatibile, perciò anallergica e altamente resistente all’acqua dolce o salata. Non si distingue il senso di crescita, così come la disposizione naturale dei capelli.

Comprendere le protesi per capelli: come si strutturano?

Le protesi per capelli sono realizzate in modo simile alle parrucche, ma differiscono in quanto sono progettate per essere indossate a lungo termine e possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche del singolo individuo. Vengono richieste da chi ha già tentato la strada dei rimedi naturali senza ottenere alcun risultato valido.

Le protesi per capelli sono realizzate in fibra sintetica o vera e propria, a seconda della preferenza del cliente. I capelli sono quindi tesi su una base in poliuretano o in pizzo, che si adatta alla forma della testa del cliente. La base è quindi applicata sulla testa del cliente utilizzando adesivi speciali o clip.

Le protesi per capelli sono disponibili in diverse misure, forme e colori, in modo che il cliente possa scegliere quella che meglio si adatta alle sue esigenze. Inoltre, vengono realizzate per sembrare naturali e per adattarsi perfettamente alla testa del cliente, in modo che non si notino differenze tra i capelli naturali e quelli della protesi.

Si adattano allo scalpo di uomini e donne di tutte le età e con tutte le problematiche di perdita dei capelli: dalla calvizie parziale alla perdita completa dei capelli. Sono una soluzione ideale per chi vuole riacquistare la fiducia in se stessi e sentirsi di nuovo a proprio agio con il proprio aspetto.

I vantaggi di ContactSkin rispetto ad altre soluzioni

La perdita dei capelli è causata da diversi fattori come la genetica, gli squilibri ormonali e l'invecchiamento. Sebbene ci siano innumerevoli prodotti e trattamenti disponibili sul mercato che promettono di risolvere il problema, molti di essi sono inefficaci o offrono solo risultati temporanei.

Qui entra in gioco la protesi per capelli come soluzione perfetta per la perdita dei capelli. Non a caso è un'opzione di sostituzione dei capelli non chirurgica che può fornire una chioma vitale dall'aspetto naturale.

Le protesi per capelli offrono numerosi vantaggi rispetto ad altre soluzioni per la perdita dei capelli. In primo luogo, le protesi per capelli sono meno invasive rispetto alla chirurgia dei trapianti di capelli e non richiedono alcuna anestesia o tempo di recupero. Il vantaggio economico è poi evidente, poiché le protesi per capelli sono più economiche rispetto alle varie tecniche di trapianto di capelli.

ContactSkin offre una soluzione di utilizzo pressoché immediata. Invece di dover aspettare mesi o addirittura anni per vedere i risultati, l’applicazione di ContactSkin è conteggiata in un massimo di due ore. Ed essendo intercambiabile, può essere rimossa e sostituita facilmente, così da cambiare look e pettinatura all’occorrenza.

Infine, ContactSkin offre una maggiore sicurezza rispetto ad altre soluzioni. I trapianti di capelli e altri trattamenti per la perdita dei capelli possono comportare rischi e complicazioni, mentre la protesi per capelli non comporta alcun rischio per la salute. Si tratta di una soluzione personalizzata e progettate specificamente per il cliente.

Le protesi per capelli personalizzate sono fatte su misura per la testa del cliente e sono disponibili in una vasta gamma di colori e stili di capelli. Le protesi per capelli personalizzate sono generalmente più costose rispetto alle protesi per capelli pronte all'uso, ma offrono un risultato più naturale e soddisfacente. Inoltre, aderiscono perfettamente confondendosi con i capelli naturali.