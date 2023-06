Gli OrchestrAbili si esibiscono a Finalborgo: appuntamento il 10 giugno nell'Auditorium Santa Caterina

Appuntamento straordinario organizzato dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’assessorato alla cultura della città. Sabato 10 giugno alle ore 21 presso l’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo si esibiranno gli OrchestrAbili: un’orchestra composta da disabili e migranti.

La musica è un linguaggio universale che, proposto senza canoni standardizzati, aiuta a superare le difficoltà, limiti, disabilità individuali ma anche differenze e distanze culturali, mettendo al centro le persone.

Suonare e cantare sviluppa e rafforza abilità e autonomie delle singole persone e, al contempo, il potenziale inclusivo di farlo insieme ad altri aumenta la possibilità di scambio culturale, vita sociale e protagonismo. Finalità di questo concerto è contribuire e favorire l' accesso alla cultura da parte di persone che rischiano di rimanerne escluse, coinvolgendole attivamente come soggetti in grado di produrre cultura sviluppando canali per migliorare la partecipazione e la cittadinanza attiva da parte di persone a rischio di marginalizzazione. Musiche e canzoni composte ed elaborate dal gruppo OrchestrAbili.

Ingresso libero a offerte. Si accettano prenotazioni via WhatsApp al 377 9963058. Un evento in collaborazione con l'Unione Europea, la Repubblica Italiana, Fondo per lo sviluppo e la coesione, Regione Liguria, ALFA Agenzia Regionale per il Lavoro la Formazione e l’Accreditamento, Consorzio Sociale il Sestante, Orchestra Sinfonica di Savona, Associazione ANFFAS Onlus di Albenga nell’ambito del progetto Abilità al plurale 2 – “OrchestrAbili”, Nonunodimeno Social Bistrot.