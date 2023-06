Pietra, la minoranza compatta chiede un Consiglio comunale dopo la soppressione del mercato settimanale di sabato scorso

La minoranza consiliare di Pietra Ligure si muove compatta per richiedere la convocazione del Consiglio comunale in seguito alla soppressione del mercato ordinario (in programma usualmente il sabato mattina) dello scorso 3 giugno, giornata nella quale la città ospitava la Uci Enduro World Cup.

Il consigliere Mario Carrara evidenzia "innumerevoli proteste e lamentele" legate alla decisione da parte dell'amministrazione comunale "che ha causato molto malcontento e disagi ai cittadini, specie residenti". "Soppressione che, per di più, sembra si erga a vero e proprio metodo 'di sistema' in quanto l'amministrazione De Vincenzi ne ha in programma un'altra nel corso del corrente mese ed altre nei prossimi" aggiunge ancora Carrara.

"Il fatto che la giornata 'persa' di mercato, venga ipotizzata 'recuperabile' per le occasioni future nella mattinata successiva, festiva, di domenica, non viene considerata cosa 'accettabile' dai cittadini-utenti, né, a quanto ci consta, da parte della maggioranza degli operatori commerciali ambulanti - prosegue l'esponente di minoranza - Per tutto quanto sopra la discussione in Consiglio è più che opportuna".