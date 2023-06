Processo Tirreno Power, le conclusioni delle parti civili. Uniti per la Salute: "La centrale è stata un ladro di vita"

Dopo le richieste del Pubblico Ministero Elisa Milocco, di condanna di tre anni e mezzo per 24 dirigenti ed ex dirigenti di Tirreno Power (ed una richiesta di assoluzione), quest'oggi nell'aula magna del Tribunale di Savona spazio alle conclusioni degli avvocati delle associazioni che si erano costituite come parti civili nel processo iniziato nel gennaio 2019.

I legali difensori del Wwf Italia Marco Casellato e di Uniti per Salute Matteo Ceruti si sono soffermati sia sul caso del processo alla centrale termoelettrica di Porto Tolle che sugli studi, esposti anche in aula durante il dibattimento, da Fabrizio Bianchi, Direttore dell’unità di Epidemiologia ambientale del CNR di Pisa che ha fatto parte dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche, Cnr-Ifc e Fabrizio Minichilli.

Bianchi aveva condotto lo studio epidemiologico (già esposto in aula nel febbraio 2021 dal dottor Minichilli) sulla centrale a carbone Tirreno Power e che aveva suscitato interesse in ambito scientifico in merito alla metodologia e al campionamento di 144.000 persone. Dal 2001 al 2013 ha rilevato eccessi di mortalità addirittura del +90% per malattie dell'apparato respiratorio negli uomini, e in generale un aumento della mortalità riscontrato pari al 49% nell'area della centrale a carbone vadese.

Gli epidemiologi ambientali avevano svolto una ricerca sull’impatto della centrale di Vado, studiando la popolazione residente per 13 anni, dal 2001 al 2013, in 12 comuni dell’area, per valutare la relazione tra esposizione ad inquinanti atmosferici e rischio di mortalità e malattie.

La ricerca aveva riscontrato eccessi di mortalità per malattie del sistema circolatorio (uomini +41%, donne +59%), dell’apparato respiratorio (uomini +90%, donne +62%), del sistema nervoso e degli organi di senso (uomini +34%, donne +38%) e per tumori del polmone tra gli uomini (+59%).

Sono stati ricordati anche gli interventi dei consulenti della Procura, il pneumologo, specializzato in malattie dell'apparato respiratorio Paolo Franceschi e Paolo Crosignani, ex direttore ex Direttore della Unità di Epidemiologia Ambientale e Registro Tumori presso l’istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

I due consulenti della Procura, avevano determinato con la metodologia degli studi epidemiologici, i possibili effetti, in termini di incidenza di patologie umane nella Provincia di Savona, precisando la percentuale di incremento delle patologie, sia per le persone ancora in vita che per i conseguenti decessi.

Lo studio, come detto da Crosignani, è stato limitato alle patologie per le quali era presente a priori un’evidenza scientifica in ordine alla correlazione causale con l’inquinamento atmosferico e, per quanto quindi di interesse, con le emissioni di una centrale a carbone.

Era stata analizzata da Crosignani l'anagrafe della zona costituendo un database di tutta l'area (con nome, cognome e residenza) campionando poi diversi soggetti avendo a disposizione le schede di dimissione ospedaliere non solo dei ricoverati Asl ma anche tra tutti i ricoverati nel comune residente.

Attenzione anche agli studi del biologo Stefano Scarselli, specialista in biomonitoraggio, consulente della Procura, che si era occupato di valutare l’impatto ambientale della centrale sul territorio, con particolare riferimento all’alterazione degli ecosistemi attraverso un’analisi dei dati sui licheni come biondicatori e come bioaccumulatori e la mappa delle esposiIoni.

"La centrale è stata un ladro di vita per una vasta popolazione che ha avuto la sfortuna di vivere vicino a quelle aree. Le cui emissioni hanno diviso il territorio come una linea di confine inesorabile. Questo esito drammatico che c'è stato a Vado rispetto a Porto Tolle è stata una decisione illogica di realizzare una centrale a carbone a ridosso dei centri abitati - specifica l'avvocato Ceruti di Uniti per la Salute - Mi inquieta e indigna come cittadino la fase storica più recente, la privatizzazione di grande imprese industriali che hanno aperto la strada ad un periodo di gestione predatoria. È sorprendente che in questo processo non ci sia la presenza della Regione e degli enti locali. Gli enti territoriali non hanno dimostrato una grande attenzione per le comunità".

I due avvocati delle parti civili nelle loro conclusioni hanno richiesto oltre alla conferma della condanna anche i risarcimenti di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.

La Procura aveva sequestrato i gruppi a carbone nel 2014 e ventisei persone tra manager ed ex manager dell'azienda erano stati rinviati a giudizio per disastro ambientale e sanitario colposo.

Erano stati ammessi nel processo come parti civili, 48 abitanti di Vado Ligure oltre al Ministero dell’Ambiente, il Ministero della Salute, WWF, Medicina Democratica, Greenpeace, Legambiente, Uniti per la salute, Anpana, Codacons, Associazione Articolo 32, Adoc, Accademia Kronos e Associazione Cittadinanza Attiva.