Varazze, scatta il ripascimento delle spiagge comunali: tre le zone che saranno sistemate

Via libera al ripastimento delle spiagge comunali di Varazze. La Regione aveva infatti stanziato 35mila 657 euro per dar vita alla sistemazione della spiaggia libera frontistante l'Aegua, il litorale in Lungomare Europa compreso tra i Bagni Nautilus e i Bagni Villaggio del Sole e la spiaggia libera adiacente alla foce del torrente Arrestra.

"La difesa della costa è tra le priorità del Comune di Varazze e negli anni sono stati eseguiti interventi di ripristino dell'erosione dell'arenile usufruendo sia di fondi messi a disposizione dal bilancio comunale sia di fondi stanziati dalla Regione Liguria e a causa di diversi eventi meteomarini succedutisi nel periodo invernale, si è verificata l'alterazione dell'arenile con fenomeni di erosione presso le spiagge libere" spiegano dall'amministrazione comunale.

Il comune ha così affidato l'incarico per il servizio di trasporto e di fornitura del materiale sabbioso. I lavori dovranno essere terminati entro il 30 giugno.