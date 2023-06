Stop ai tir in corso Mazzini, il Pd di Albisola replica al sindaco: "Meno propaganda, più fatti"

"Meno propaganda, più fatti. Leggiamo l'articolo in cui di fatto il sindaco Garbarini avvia la campagna elettorale annunciando nuovamente la proposta di chiusura ai tir di corso Mazzini, come accade ormai da tredici anni a questa parte. Anni in cui l'attuale amministrazione, insieme alle due precedenti giunte Orsi, non sono state in grado di trovare una soluzione al problema del traffico pesante che invece negli anni è solamente peggiorato".

Cosi commenta il Pd di Albisola Superiore che aggiunge: "Ciò va a confermare l'assenza di una visione chiara per il futuro del nostro comune che ormai negli anni è passato dalla città della ceramica alla città dei supermercati. Secondo noi Albisola ha tutte le carte in regola per orientarsi verso una marcata aspirazione turistica, tuttavia per conseguire questo obiettivo è necessaria un'applicazione costante, non annunci roboanti".

"Invitiamo l'amministrazione ad impostare un dialogo con l'autorità portuale di Savona, con ANAS, Autostrade per l'Italia e le amministrazioni del comprensorio, partendo innanzitutto dal capoluogo. Solamente seguendo questa via lunga e difficoltosa sarà possibile raggiungere dei risultati, sollevare polemiche a tempi alterni avrà solamente l'esito di relegare Albisola in secondo piano nella futura gestione del traffico a livello provinciale", concludono i Dem.