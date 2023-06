Dalla Nigeria a Ceriale, nuovo disco per Zickonero Richboy: “FreeLove”, storia di amore e di libertà

È cresciuto in Nigeria sognando di cantare, poi la vita lo ha messo davanti a prove dure, ma lui non ha mai smesso di credere al potere della musica. E aveva ragione, infatti Zickonero Richboy, che da anni abita a Ceriale, è riuscito a coronare il suo sogno: ha appena inciso una nuova canzone, “FreeLove”, e presto ne arriveranno altre.

“Ma prima, a luglio, uscirà il video della canzone che ho realizzato con la mia ragazza – spiega con un italiano fluente Zickonero -. Abbiamo girato a Milano, Genova, Savona, Alassio e Varazze”.

Ha l’aria serena e il tono di voce tranquillo di chi non si perde mai d’animo, di chi è tenace, anche quando la vita non è proprio docile. Zickonero Richboy è un giovane nigeriano di 28 anni, con una lunga storia di lotta e speranza. Arrivato in Italia a 20 anni con il cuore triste ma la valigia piena di sogni ben salda tra le mani, attraverso un pericoloso viaggio a bordo di un “barcone”, ha superato molte difficoltà, prima per sfuggire alla guerra, poi per cercare lavoro, continuando a sognare il mondo della musica fin da bambino, ispirato dalla passione per il canto di sua mamma “che cantava sempre quando era felice” e suo papà.

Dall’Università di Lagos all’Europa superando tante sfide. Prima di lasciare il suo Paese e la sua famiglia, Zickonero ha attraversato la Libia in cerca di lavoro, trovando disperazione e violenza, così ha deciso di fuggire verso l'Italia. Approdato in Sicilia, successivamente si è stabilito in Liguria, dove ha trovato lavoro in ristoranti e imprese agricole, ma sempre cercando strade percorribili per arrivare alla musica. Ha iniziato così a registrare le sue prime canzoni in uno studio ad Albenga, incoraggiato e supportato da una famiglia di amici che gli è stata vicina durante il percorso.

Zickonero vive ancora a Ceriale, lavora e ha trovato l’amore, Yamel, una giovane artista domenicana. Proprio con lei ha scritto e registrato “FreeLove”, inno all’amore e alla libertà, e poi girato il video in arrivo. “Il pezzo sta andando benissimo su tutte le piattaforme. Siamo molto contenti - commenta raggiante -. Abbiamo anche fatto dei concerti con alcuni amici a Genova, a Savona e per l’estate probabilmente ci esibiremo a Ceriale”. Una, anzi due giovani promesse della musica che speriamo di poter vedere presto in concerto.