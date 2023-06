Atti sessuali durante le visite a Savona, altre pazienti denunciano il ginecologo Traversa

Sarebbero altre le donne che avrebbero già denunciato in Questura o che potrebbero farlo nei prossimi giorni, per essere state oggetto di comportamenti “anomali” durante le visite.

Il medico, noto nella città della Torretta, sia per il suo lavoro nello studio di via Paleocapa che nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale San Paolo di Savona, è attualmente agli arresti domiciliari misura firmata dal Giudice per le Indagini Preliminari Emilio Fois dopo la richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica Marco Cirigliano.