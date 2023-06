"Nuove normative per il settore", l'incontro organizzato da Federmoda Savona

Federmoda Savona organizza per domani, giovedì 8 giugno, alle ore 20.30, una riunione on line rivolta ad associati e non del settore.

Saranno trattati temi particolarmente nuovi e importanti come il Decreto Omnibus e la Nuova Normativa sui Saldi. Relatori il segretario generale di Federazione Moda Italia – Confcommercio, il dottor Massimo Torti e la presidente di Federmoda Savona Donata Gavazza.

Si parlerà di Saldi e di come cambieranno le regole del Codice del Consumo in relazione al Decreto Legislativo approvato dal Governo di recepimento della Direttiva UE 2019/2161, cd “Direttiva Omnibus”.

Il dottor Massimo Torti illustrerà le nuove regole ed in particolare le novità per i negozi fisici, e anche l’online in tema di annunci di riduzione dei prezzi, pratiche commerciali scorrette, rafforzamento delle sanzioni, clausole vessatorie, adeguamento per e-commerce.

Sarà possibile a partecipare alla riunione solo previa registrazione richiedendo il link di collegamento scrivendo una mail all’indirizzo: federmodasavona@virgilio.it.