DDL Femminicidi, il Questore di Savona a 'Porta a Porta': "Ci darà strumenti in più"

"E' tutto un sistema di norme che si associa ad un percorso legislativo già fatto e abbastanza virtuoso e sicuramente ci darà più strumenti in più. La nostra lotta la dobbiamo comunque vincere sul fronte della prevenzione.

Con queste parole il Questore di Savona Alessandra Simone è intervenuta ieri sera a "Porta a Porta" su Rai Uno condotto da Bruno Vespa, in merito alle misure del disegno di legge approvato la sera del 7 giugno dal Consiglio dei ministri, per dare una stretta ulteriori alle norme contro la violenza sulle donne dopo il terribile omicidio di Senago.

Tra le disposizioni è stata prevista l'applicazione automatica del braccialetto elettronico, in caso di divieto di avvicinarsi alla vittima una distanza minima di 500 metri e 30 giorni sia per le richieste di misure cautelari dei Pm sia per la loro applicazione da parte dei Gip oltre ad un pool di magistrati dedicato alla materia con i processi che dovranno essere più veloci.