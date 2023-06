“Scopri Albenga” cambia look: presentata agli operatori turistici la nuova linea di comunicazione

Con l’obiettivo di arrivare al cuore delle persone e far crescere il “marchio Albenga”, è stata ideata la linea di comunicazione turistica che sarà utilizzata sui canali social di “Scopri Albenga” (Facebook e Instagram), presentata oggi ai gestori delle strutture ricettive di Albenga.

La campagna di comunicazione che partirà sarà volta a far crescere sempre più il sentiment positivo di Albenga che si sta attestando quale perla del turismo nel ponente savonese e non solo.

“I dati sulle presenze del 2022 (circa 508.204) parlano chiaro ed evidenziano un trend in continua crescita – afferma il vicesindaco Alberto Passino -. Negli ultimi anni Albenga è cambiata molto, questo è sotto gli occhi di tutti, e si sta affermando sempre più come meta turistica grazie soprattutto alla sinergia tra Amministrazione e operatori del settore. Un importante elemento di sviluppo sono gli eventi ch,e grazie agli uffici e all’assessore Marta Gaia, hanno accresciuto l’attenzione di turisti e tessuto economico sempre più attenti alla nostra città quale nuova meta turistica.

Da parte nostra intendiamo continuare a fornire ai gestori delle strutture ricettive tutti gli strumenti utili sia per attirare visitatori e turisti dall’Italia e dall’estero, sia per agevolarli nei vari adempimenti burocratici esistenti”, conclude il vicesindaco Passino.

“L’idea è quella di arrivare al cuore, alle emozioni attraverso video nei quali tutti possano riconoscersi – spiega Marco Garofalo, ideatore della nuova linea di comunicazione di Scopri Albenga -. L’immagine che vogliamo trasmettere deve parlare a tutti attraverso strumenti nuovi e accattivanti. Oltre ai video proporremo le eccellenze del territorio, che siano i prodotti, l’arte, la cultura o il nostro mare ecc, in una chiave innovativa, fornendo un elemento in più che possa attirare l’attenzione e divertire.

#vogliosoloalbenga sarà il nuovo hashtag che lanceremo. Una sorta di “tormentone” che intendiamo proporre in tutte le lingue per avere sempre più un profilo internazionale che si rivolga, non solo a noi cittadini che le bellezze di Albenga le conoscono già molto bene, ma che ‘guardi fuori’ e si rivolga a chi ancora non conosce la nostra città”, conclude Garofalo.