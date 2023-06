Post-Partum: come affrontare i cambiamenti del corpo senza stress

La gravidanza e, ancora di più, il post-partum sono periodi di profonda trasformazione per il corpo di una donna. Se nella fase che precede il parto, il corpo si adatta alla nuova vita che sta crescendo nell’utero materno, con la sua visibile evoluzione, mese dopo mese, il periodo successivo al parto, invece, spesso è accompagnato da sentimenti ed emozioni non sempre positive.

La trepidante attesa, la gioia, l’eccitazione e la frenesia dei preparativi per accogliere il piccolo lasciano posto a stanchezza, stress, frustrazione e, a volte, anche a stati d’animo più pesanti.

È una fase di grandi cambiamenti nella vita di ogni donna, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Parlare di un rapido recupero della forma fisica spesso è sbagliato e fuorviante, oltre che dannoso. L’aspetto su cui bisogna puntare, in questo periodo così delicato per tutta la famiglia, è l’accettazione di questo cambiamento e il recupero del benessere psicofisico, secondo i tempi e lo stato d’animo vissuto da ogni singola neomamma.

Senza dubbio, riuscire a ritagliarsi dei momenti per la cura del proprio corpo e il recupero di un peso e una tonicità posseduta in passato, può contribuire anche al recupero dell’equilibrio psicologico, ma è bene indirizzarsi sempre verso trattamenti e soluzioni professionali e accompagnati da team di esperti del settore.

Oggi l'estetica ha fatto passi da gigante e sempre più spesso, molte donne, ricorrono a trattamenti avanzati, come metodi integrativi per il recupero della propria forma fisica, come la pressoterapia o il laser.

Seguire un percorso sinergico che sposa sana alimentazione, attività fisica leggera e trattamenti mirati e sicuri, per la neomamma è senza dubbio il modo migliore per ritornare in forma e sentirsi di nuovo a proprio agio nel suo corpo.

Quali trasformazioni avvengono durante la gravidanza e come affrontarle

Durante la gravidanza il corpo femminile subisce profonde trasformazioni, finalizzate a creare l’ambiente giusto per la crescita del feto. Chili in più, ritenzione idrica, gonfiore, smagliature, perdita di tonicità, sono solo alcuni segni che il corpo della neomamma riscontra dopo il parto.

Il recupero del tono muscolare e la perdita di peso sono obiettivi che tutte le donne perseguono dopo un evento così importante, come la nascita di un figlio. Non tutte, però, riescono a raggiungerli con la stessa facilità. Andare avanti senza un supporto professionale, in molti casi, potrebbe essere difficile e persino dannoso. La gravidanza, il parto e la successiva fase di allattamento, infatti, sono eventi che sottopongono il corpo femminile a grande stress.

Diete drastiche, digiuni, pesanti sedute sportive o integratori presi senza la supervisione di un medico potrebbero rivelarsi tutt’altro che salutari.

Ecco allora che rivolgersi a professionisti preparati, seri e in grado di elaborare percorsi mirati per ogni singolo caso è il primo passo da compiere per imparare ad accettare e affrontare i cambiamenti del parto, nel modo giusto e senza stress.

Se nell’immediato questo non è possibile, per ragioni di tempo, allora uno stile alimentare sano ed equilibrato e una camminata a passo sostenuto, tutto i giorni, sono senza dubbio il modo migliore per ricominciare a recuperare forma, senza sovraccaricare il fisico e mantenendo il contatto col proprio piccolo.