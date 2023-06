A Garlenda inaugurato il nuovo campo da tennis: "Punto di riferimento per la comunità" (FOTO)

Molti atleti, dirigenti del Tennis Club Garlenda, appassionati e amministratori comunali per l’inaugurazione del nuovo campo in "TNS Mapeconfort", la superficie del circuito dei Tornei A.T.P.

“È con grande gioia e orgoglio che oggi ci ritroviamo qui per inaugurare il nuovo campo da tennis - è il commento appassionato di Veronica Cassiano, consigliere delegato allo Sport del Comune di Garlenda - Mi rivolgo a voi non solo come consigliera comunale, ma anche come una vecchia giocatrice di tennis che ha trascorso momenti indimenticabili proprio in questo meraviglioso circolo. Oggi, grazie all'impegno dell’amministrazione comunale, del maestro Mario Pasquini e di tutti i collaboratori del circolo, possiamo inaugurare questo nuovo campo da tennis, uno spazio accogliente che offrirà a giocatori di tutte le età e abilità l'opportunità di immergersi nel mondo del tennis. Siamo determinati a mantenere vivo l'eredità sportiva di questo luogo e a rafforzare il suo ruolo come punto di riferimento per la comunità".

"Inoltre, sono felice di annunciare che il domani è domenica si terrà l’11esimo Torneo Nazionale di Primavera FISDIR che vedrà sfidarsi talentuosi giocatori provenienti da tutto il Paese. Sarà un'occasione per dimostrare le capacità tennistiche e per celebrare la passione che ci unisce intorno a questo sport. Sono certa che questo torneo ci regalerà nuovi momenti di gioia e di amicizia! Grazie a tutti voi per il sostegno e per la presenza qui oggi. Insieme, possiamo rendere questo nuovo campo da tennis il fulcro di una comunità unita, sana e appassionata dello sport. Buon torneo a tutti!” ha concluso la consigliere Cassiano.