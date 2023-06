Ceriale, il 14 giugno assemblea pubblica sul futuro dell’area T1

La riqualificazione dell’area T1 resta tra le priorità della nuova amministrazione comunale di Ceriale guidata da Marinella Fasano, alla ricerca di una soluzione progettuale ottimale sulla variante urbanistica necessaria a definire l’accordo di programma per piano di restyling presentato dalla società Rush srl.

Per questo è stata organizzata una assemblea pubblica in programma mercoledì 14 giugno, alle ore 18.00, presso la sala polivalente di via Primo Maggio al civico n° 22.

L’amministrazione comunale invita i cittadini alla massima partecipazione: dibattito aperto sul futuro assetto urbanistico delle aree di via Orti del Largo.

Sul tema si è già espressa lo stesso sindaco Marinella Fasano, con delega all’Urbanistica, pronta al confronto e al dialogo con la stessa società per definire gli atti amministrativi propedeutici alla riqualificazione dell’area, trovando il giusto equilibrio tra l’ambito turistico-ricettivo e residenziale, una prospettiva progettuale soddisfacente per entrambe le parti.

“L’obiettivo primario è quella di recuperare una zona degradata e che presenta problemi di sicurezza e ordine pubblico – afferma il sindaco Marinella Fasano -. Come promesso in campagna elettorale vogliamo affrontare subito l’argomento a partire dal giusto confronto con la cittadinanza”.