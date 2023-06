Centro di raccolta Ata, scatta la protesta per l'orario troppo ridotto e interviene la polizia

Una questione di minuti e alla chiusura del centro di raccolta di Ata scatta la protesta con l'intervento della polizia. Tutto è successo questa mattina, al centro di raccolta di rifiuti di via Caravaggio. L'orario del sabato mattina e prevede il conferimento dalle 9 alle 11, con l'accesso dell'ultimo mezzo alle 10,45. Sono circa una decina le auto in coda e intorno alle 10,35 un dipendente di Ata esce ed avvisa gli automobilisti in attesa di entrare che non sarà possibile accettare tutti, ma solo alcune auto, e invita a tornare un altro giorno. Qualcuno va via, altri restano in coda sperando di riuscire a passare. Ma ad un certo punto i cancelli si chiudono, alcuni utenti dicono alle 10,44 Ata qualche minuto dopo.

Un uomo, in coda da tempo, protesta “e poi vi lamentate se la gente lascia gli ingombranti in giro”. Preso dalla rabbia lancia un pezzo di mobile all'interno del cancello di Ata ed ha uno scontro verbale con un dipendente. Al centro di raccolta ci sono anche due carabinieri della forestale che avevano appena finito di conferire rifiuti e, dopo aver assistito alla scena chiedono i documenti all'uomo. Interviene anche un responsabile di Ata che cerca di calmare gli animi spiegando come debbano essere rispettate delle regole, compresi gli orari, per la sicurezza di utenti e personale.

Nel frattempo viene avvisata la polizia che arriva con due volanti. Alla fine, dopo una lunga discussione e dopo che il responsabile di Ata si confronta telefonicamente con la dirigenza, si trova una mediazione e viene proposto agli pochi automobilisti rimasti in attesa di entrare a scaricare, anche se al di fuori dell'orario previsto. Due entreranno a mentre altri se ne vanno ,decidendo di tornare il lunedì successivo.

Non è la prima volta che al centro di raccolta scoppia la protesta degli utenti per un orario considerato troppo ristretto e che non permette a tutti gli utenti di usufruire del servizio. “Sto mantenendo l'orario che ho trovato al mio arrivo nella società, ma ho dato disposizioni al personale di avere un minimo di tolleranza perché credo che dopo mezz'ora che una persona è in coda non possa essere mandata via – spiega Simona Ferrando amministratore unico di Ata – Ma ci sono anche questioni di sicurezza e ci se dovesse arrivare un controllo l'azienda dovrebbe giustificare la presenza dell'utenza al centro al di fuori dell'orario previsto. L'orario verrà sicuramente ampliato quanto entrerà la nuova società. Mi spiace per l'inconveniente di questa mattina. Non conosco ancora i dettagli di quanto accaduto e del signore che ha lanciato un oggetto nel centro raccolta, ma come chiedo correttezza al personale allo stesso modo lo chiedo all'utenza”.