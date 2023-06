Sassello, incidente sulla pista di motocross: un ferito in codice giallo al Santa Corona

Incidente alla pista di motocross a Sassello, in località Giardinetti. L'allarme è stato lanciato nella mattinata odierna, poco dopo le ore 11.30, e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Stando a quanto riferito un centauro avrebbe perso il controllo della propria due ruote finendo a terra. La centrale operativa del 112 ha mobilitato la Croce Rossa di Sassello, l'automedica e l'elisoccorso Grifo da Albenga.

Il motociclista è stato trasportato per via aerea e in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.