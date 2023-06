L'Asl2 punta a una rete di 16 ambulatori infermieristici di prossimità entro il mese di luglio

Dagli undici gli ambulatori infermieristici di prossimità l'Asl2 Savonese si propone di di arrivare a 16 a luglio, in modo da coprire più capillarmente il territorio. Negli ambulatori viene offerta un’assistenza di base: rilevazione di parametri vitali, medicazioni, iniezioni, fasciature e bendaggi, intervenendo su situazioni che possono essere gestite al di fuori degli ospedali.

“Stiamo lavorando per estendere i servizi – spiega Monica Cirone , direttore sociosanitario ell'Asl2 - ad esempio aggiungendo gli elettrocardiogrammi e la fisioterapia. Abbiamo inoltre il progetto di un punto salute nella zona di Legino 167 a Savona e il 19 giugno apriremo un ambulatorio di lesioni cutanee sul finalese”. Nel servizio degli ambulatori infermieristici sono attivi in tutto nove infermieri con l'obiettivo di arrivare a undici professionisti. “Si tratta di personale formato per operare su questo servizio, con il conseguimento di un master – conclude Cirone – e attualmente sono più di 300 le famiglie in carico”.

Questi gli ambulatori attualmente operativi. Distretto sanitario albenganese: ambulatorio Garlenda via Borgata Ponte 73R: aperto il martedì, il giovedì, il primo e il terzo sabato del mese dalle ore 10,30 alle ore 12,30, ambulatorio Cisano sul Neva via A. Colombo 47: il martedì, il giovedì, il primo e il terzo sabato del mese dalle ore 08 alle ore 10. ambulatorio Andora via Dante 8: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 08 alle 10,30. Per il Distretto Sanitario Finalese : ambulatorio Calice Via Trattati di Roma, 7: il Martedì dalle ore 11.30 alle ore 12.30, ambulatorio Toirano Via Giovanni Battista Parodi, 31, il Mercoledì dalle ore 9 alle ore 10. Distretto Sanitario delle Bormide : ambulatorio Altare via Cesio 78: il venerdì dalle 14 alle 16, ambulatorio Bormida via Pian Sottano 17: il mercoledì dalle 14 alle 16, Ambulatorio Dego piazza Emilio Botta 17: il mercoledì dalle 14 alle 16, ambulatorio Giusvalla piazza Anselmi 21: il giovedì dalle 14 alle 16. Distretto Sanitario Savonese : ambulatorio Sassello via Badano 23: il mercoledì dalle 9 alle 13, Ambulatorio Urbe Via Roma: il giovedì dalle 9 alle 13.