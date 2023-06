Ad Albenga apre una nuova attività: un discount non alimentare. E cerca personale

Prossima apertura ad Albenga di uno store Action, il discount di articoli non alimentari in più rapida crescita d'Europa, con ricerca di personale in corso sul territorio.

Il Comune di Albenga ha autorizzato l’insediamento della nuova attività di media struttura, in seguito a un procedimento di cambio di destinazione d’uso da artigianato a commercio, in una porzione di fabbricato esistente in via Gin Noberasco 2-4-6. Sono pertanto autorizzate modifiche interne, ampliamento ingresso veicolare e modifica alla dotazione di parcheggi nell’immobile. Action si insedierà nell’attuale negozio “Living Arredamenti”.

Action è un colosso olandese nato con un punto vendita a Enkhuizen nel 1993. In trent’anni, è cresciuto fino a diventare la catena di discount di articoli non alimentari in più rapida crescita d'Europa.

Attualmente, Action ha già attivato la ricerca di personale di vendita per il nuovo punto vendita di prossima apertura. Nello specifico, viene offerto un impiego per un minimo di 24 ore alla settimana. requisiti richiesti sono la maggiore età e il diploma di istruzione secondaria.